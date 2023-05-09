AKP iktidarının ekonomi karnesi: 'Yoksulluk ve özelleştirme'

soL TV'nin, AKP iktidarındaki ekonomiye ilişkin 'Yoksulluk ve özelleştirme' başlıklı haberi yayımlandı.

Haber Merkezi

Seçimlere sayılı günler kala soL TV, 21 yıllık AKP iktidarının ekonomi karnesini çıkarttı.

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci/yazar Murat Ağırel ve TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş soL TV'ye anlattı.

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