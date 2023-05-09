Seçimlere sayılı günler kala soL TV, 21 yıllık AKP iktidarının ekonomi karnesini çıkarttı.
Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci/yazar Murat Ağırel ve TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş soL TV'ye anlattı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Can Kuyumcuoğlu
AKP iktidarının ekonomi karnesi: 'Yoksulluk ve özelleştirme'
soL TV'nin, AKP iktidarındaki ekonomiye ilişkin 'Yoksulluk ve özelleştirme' başlıklı haberi yayımlandı.
Haber Merkezi
Seçimlere sayılı günler kala soL TV, 21 yıllık AKP iktidarının ekonomi karnesini çıkarttı.
Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, gazeteci/yazar Murat Ağırel ve TKP Merkez Komite üyesi Alpaslan Savaş soL TV'ye anlattı.