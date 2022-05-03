AKP iddiası vardı, Galatasaray'da seçimi iptal ettiren Develioğlu başkan adayı oldu

Galatasaray'da genel kurul tarafından idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas seçim kararı almış, seçimin 30 Nisan'da yapılacağı açıklanmıştı. Galatasaray Spor Kulübü'nün 30 Nisan'da gerçekleşmesi gereken Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir kararı konulmasının ardından başkanlık seçimi 4-11 Haziran'a ertelenmişti.

Sarı-kırmızılı takımda başkanlık seçiminin ertelenmesi siyasetin Türk futbolu içerisindeki yeni hamlesi olduğu iddia edilirken, iptal edilen seçimin de arkasındaki kişi olduğu belirtilen Fırat Develioğlu bugün Galatasaray'ın başkan adayı olduğunu açıkladı.

Eski Oktar müridiydi, seçimi iptal ettirdi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Galatasaray başkanlık seçiminin Fırat Develioğlu'nun mahkemeye başvurarak iptal ettirmesinin ardından yazdığı 20 Nisan tarihli köşe yazısında "Herkesin ilk merak ettiği 'Kim bu Fırat Develioğlu?'" diye sormuş, Develioğlu'nun Adnan Oktar'ın eski bir müridi olduğunu yazmıştı.

Altaylı köşesinde, "Belli ki, Fırat Develioğlu’nu birileri motive etmiş." diye belirtmiş, Türkiye'de muhafazakar çevrelerle iyi ilişkileri olduğunu ifade etmişti.

OdaTV'nin haberine göre, Oktar’ın örgütüne 1986 yılında dahil olan Develioğlu'nun Adnan Oktar'la birlikte cezaevinde yatmışlığı da bulunmakta. 2000 yılında yön değiştiren Develioğlu, sonrasında Oktar ve cemaati ile bağlantısının kalmadığını iddia etmişti.

Fatih Altaylı'nın, "İlk defa Galatasaray Spor Kulübü'ne bu denli siyaset sokuluyor. Arkadaki iddialar hakikaten vahim" diye belirttiği süreçte Fırat Develioğlu'nun adaylığını açıklaması çarpıcı bir çakışma oldu.

Develioğlu ve güçlü aday gayreti iddiası

Kongre iptal talebini hukuki temellere göre yaptığını iddia eden Fırat Develioğlu, "Daha önceki beyanatlarımda da bildirdiğim gibi sevdalısı olduğumuz Galatasaray Kulübünün mevcut iki adayla en fazla 5-6 ay sonra tekrar bugünkü belirsizlik ortamına sürükleneceği kaçınılmazdır. İki başkan adayı ve ekipleri de kaliteli insanlardır. Daha sakin bir zamanda kulübümüzü yönetmeye layık ve ehildirler. Şu anda bir belirsizlik ortamında bulunmaktayız. Bu adayların saha dışındaki ayak oyunlarına karşı hukukumuzu koruyabilecek hiçbir planları ve yapıları yokken önümüzdeki sezon ve sezonlar için bir başarıdan bahsetme ihtimalimiz sıfıra yakındır'' dedi.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Kulübümüzün haklarını yedirmeyecek güçlü bir adayın çıkması için de her türlü gayrette bulundum. Bu profildeki başkanlık yapabilecek kişilerle de ikna etmek üzere görüştüm. Önümüzdeki günlerde bu vasıflara sahip adaylar da çıkabilir. Bu da beni memnun eder. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum. Kongremiz beni seçerse 2022-2023 sezonunun sonunda çocuklarımızın tüm Türkiye'de ellerinde sarı-kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezeceğini vaat ediyorum" diye konuştu.

Siyasetin futbolda alacağı yeni kararların bir uygulayıcısı olduğu iddia edilen Develioğlu'ndan sonra yeni adayların çıkıp çıkmayacağı belirsizliğini korumaya devam ediyor.