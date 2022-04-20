Galatasaray'da krize neden olan isme ilişkin 'Adnan Oktar' ayrıntısı

Galatasaray’ın genel kurul üyesi Fatih Develioğlu’nun genel kurulun iptaline yönelik açtığı dava sonrası mahkeme ihtiyati tedbir kararı verdi.

Odatv'de yer alan habere göre, Fatih Develioğlu’nun Adnan Oktar geçmişi kulüp içerisinde tartışma yarattı.

Develioğlu, Oktar’ın cemaatine 1986 yılında dahil oldu. İşletme Yüksek Mühendisi olan Fırat Develioğlu 2000 yılında Adnan Oktar'la ilgili polise verdiği bir ifadeyle gündeme geldi. Bir dönem Adnan Oktar’ın en güvendiği isimlerden biri olan Develioğlu Oktar'la birlikte cezaevinde de yatmıştı.

Habere göre, Develioğlu yeni yaptığı açıklamalarla Adnan Oktar örgütü ile bir bağının kalmadığını söylüyor.