Galatasaray'da kriz: 'İddialar vahim, iktidardan bir takım isimlerin bu işin içinde olduğu söyleniyor'

Galatasaray'da genel kurul tarafından idari yönden ibra edilmeyen Başkan Burak Elmas seçim kararı almış, seçimin 30 Nisan'da yapılacağı açıklanmıştı.

Ancak seçime bir gün kala, bir dönem Adnan Oktar Cemaati'nde de yer almış olan ve iktidara yakın bir isim olduğu belirtilen Fatih Develioğlu’nun başvurusu sonrası seçim iptal edilmişti.

Bu gelişmenin ardından kulüpte bir kriz yaşanırken, bir dönem Galatasaray'da yöneticilik de yapan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"İlk defa Galatasaray Spor Kulübü'ne bu denli siyaset sokuluyor. Arkadaki iddialar hakikaten vahim" diyen Altaylı, "İktidardan bir takım bakanların, geçmişte iktidarla iş tutmuş bir takım avukatların bu işin içinde olduğu iddiaları konuşuluyor ve bunlar Galatasaraylıların hiç hoşlanmadığı işler. Bu işin faturası Burak Elmas'a kesiliyor, bu işin arkasında Burak Elmas veya onun yönetimindeki bazı isimlerin olduğu söyleniyor. Burak Elmas kendine çok yazık etti, Galatasaray'a da yazık etti" ifadesini kullandı.