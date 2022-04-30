Galatasaray'da kavga büyüyor: 'Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok'

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yönetim kurulu üyeleri bugün yapılacak Divan Kurulu Toplantısı'na katılmadı.

Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, "Başlamış olan seçim sürecimiz, iç ve dış baskılarla açık olarak ifade etmek lazım, karnımızdan konuşmaya hiç gerek yok, kesintiye uğradı" dedi.

Bugün yapılması beklenen ve iptal edilen seçimdeki başkan adayı Metin Öztürk, "Bugün itibariyle Galatasaray Kulübü'nün bir başkanı yok. Bugün sabah saat 10.00 itibariyle Burak Elmas isimli üyemizin başkanlığı sona ermiştir. Bugün itibariyle bizlerin başkanı değildir. Burak Elmas, dün 28 Mayıs'ı açıklamayınca net olarak gördük ki, başkanın gizli bir ajandası ve planı var. Divan Kurulu'nun toplantısına bile gelmeyeceğini ilan ederek kulübün en üst organını korsan ilan etmiştir. Bunu yapanı da biz başkan olarak tanımıyoruz" ifadesini kullandı.

Kulübün bugün yapılacak seçimi son anda mahkemeden gelen kararla iptal edilmişti.

Öte yandan divan kurulu üyelerinin seçim için imza toplamaya başladığı belirtiliyor.