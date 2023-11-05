AKP içindeki tartışmalar devam ediyor: Özel'i kutladı, CHP üzerinden partisini eleştirdi

Geçen ay gerçekleştirilen "AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi"ndeki listelere kimi AKP'li isimler tarafından tepki gösterilmişti.

Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'ndaki (MKYK) yerini koruyamayan ve listelere tepki gösteren isimler içinde yer alan Şamil Tayyar, “Bir ekip cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor. ozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AK Parti'yi için için çürütüyor” değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP üzerinden partisini eleştirdi

Dün gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarışarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel hakkında yorum yapan Tayyar, şimdi de CHP üzerinden partisini eleştirdi.

Tayyar, “AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı” yorumunda bulundu.

'Aslolan milletin iradesidir'

Tayyar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı.13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi. Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum.

Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada. Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir.

Ayrıca, AK Parti’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı.

Özetle… Aslolan milletin iradesidir. Vefa şahıslara değil ilkeleredir."