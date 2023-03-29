AKP halkın parasıyla lüks peşinde: Kamu kurumlarına 1,9 milyar liralık 'kiralık' taşıt

Yurttaştan kemer sıkmasını bekleyen iktidar, bakanlıklar ve AKP’li yerel yönetimler eliyle fahiş harcamalarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idarelerinin 2021 ve 2022 yıllarındaki giderlerine yönelik raporları, ‘itibardan tasarruf edilmediğini’ ortaya koydu. Bu veriler, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan ve kamunun harcamalarına kısıtlama getiren tasarruf tedbirleri genelgelerinin etkisizliğini gözler önüne serdi.

Pandemi etkilemedi

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler 2021’de taşıt kiralama için 552 milyon 309 bin lira harcadı. 2021’de en fazla taşıt kiralama harcaması gerçekleştirilen ay, 86 milyon 385 liralık harcama ile aralık oldu.

Covid-19 salgının ekonomide en yakıcı etkisinin hissedildiği aralık ayının ardından, en fazla para harcanan ilk dört ay ve harcanan tutar şöyle:

Kasım: 53 milyon 166 bin lira

Ağustos: 53 milyon 81 bin lira

Temmuz: 46 milyon 942 bin lira

Nisan: 44 milyon 142 bin lira

2022'de rekor kırıldı

Geçen yıl ise kamu taşıt kiralama için önceki yıla oranla yüzde 256 daha fazla harcamaya imza atıldı.

2021’de 552 milyon 309 bin lira olan kamunun taşıt kiralama gideri, geçen yıl 1 milyar 968 milyon 318 bin liraya yükseldi. 2022 yılında kamunun kasasından çıkan para bazı aylara göre şöyle gerçekleşti:

Aralık: 325 milyon 871 bin lira

Kasım: 231 milyon 133 bin lira

Ekim: 206 milyon 498 bin lira

Temmuz: 160 milyon 875 bin lira

2023'te de hız kesmiyorlar

Kamunun tasarruf tedbirlerini kâğıt üzerinde bırakan taşıt kiralama harcamaları bu yıl da devam ediyor. Taşıt kiralama için harcanan para Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerinde Ocak ayı için 114,5 milyon lira, Şubat ayı için ise 222,1 milyon lira oldu.