AKP Grup Başkanvekili Zengin'den TBMM Başkanvekili Karaca'ya istifa çağrısı: 'Kasıtlı, tarafgir...'

Dün TBMM Genel Kurulu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan’ın kadın cinayetleriyle ilgili iktidarı eleştirdiği konuşması sırasında AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile CHP'li TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca arasında tartışma yaşandı.

Karaca, Özcan’ın konuşmasına tepki gösteren Zengin’i hatibin sözünü kesmemesi uyarısında bulundu. Karaca’ya “Adil yönetmiyorsunuz” diye tepki gösteren Zengin ve AKP’li milletvekilleri, genel kurul salonunu terk etti.

Özcan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından alkışlarla tekrar salona giren Zengin ve AKP’li milletvekilleri, kürsünün etrafında toplandı. AKP’li vekillerin alkışlarla protestosu üzeriner Karaca, oturuma ara verdi ve arada CHP’li milletvekilleri de AKP’li milletvekillerini alkışladı.

'Kasıtlı, önyargılı, tarafgir, beceriksiz tutumlar...'

Zengin, TBMM Genel Kurulunun dünkü birleşiminde yaşananlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'nın, Genel Kurulu yönetmede "beceriksiz ve tarafgir olduğunu" öne sürerek, Karaca'yı istifaya davet etti. "Karaca'nın makamının sorumluluğunu taşımakta acziyet yaşadığını" ifade eden Zengin, TBMM Başkanvekili'nin Genel Kurul sırasındaki tartışmaları basın üzerinden sürdürdüğünü belirtti.

"Genel Kurulun dünkü oturumunu yöneten Biçer Karaca'nın, apaçık tarafgirliği ve yönetmedeki beceriksizliği sebebiyle Genel Kurulun çalışmalarını adeta sabote etmesinin ağırlığı altında ezildiği için şahsını suçlamaya çalıştığını" iddia eden Zengin, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Kurulda kendisine yönelttiğimiz haklı itirazlara veremediği cevabı, basın vasıtasıyla güya izaha ihtiyaç duymaktadır. Kendi partisinin hatiplerinin sürelerini ölçüsüz şekilde uzatan Biçer Karaca, değerli Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızı çok yakışıksız bir şekilde adeta azarlamaya kalkıştığı için şahsımın ve grubumuzun haklı tepkisi ile karşılaşmıştır. Daha önce Genel Kurulu yöneten hiçbir başkanvekilinin tevessül etmediği bir tarz benimseyen Biçer Karaca, merhum milletvekilinin konuştuğu oturumda da beceriksizliği sebebiyle, Genel Kurulun tansiyonunu kontrol edememenin sorumluluğu altındadır. Kasıtlı, önyargılı, tarafgir, beceriksiz tutumları aleniyet kazanan Biçer Karaca'yı bulunduğu koltuğa daha fazla zarar vermemesi için istifaya davet ediyorum."