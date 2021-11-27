AKP Grup Başkanvekili Turan: Gündemimizde seçim yok

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çorum'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Turan, "Kendi kavgalarından öte dar, sığ, polemikten öte iş üretmeyen alternatif muhalefet olma iddiası bulunmayan muhalefetin olması en büyük sorunumuz" dedi.
"Biz helalleşme iddiasının bir ajans faaliyeti olduğunu, siyasi bir düşüncenin olmadığını, ajansların dayatmasından olduğunu ifade etmiştik. Nitekim dediğimizin doğruluğunu bu hafta görmüş olduk" diyen Turan, "AK Parti’ye, tabanına gayri milli demek tam bir akıl tutulmasıdır. O yüzden sayın Kılıçdaroğlu’nun gayri millilik ifadesinin karşısında söyleyeceğimiz tek bir kelime vardır. Aymazlıktır" diye konuştu.
Turan şunları söyledi: