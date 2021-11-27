AKP Grup Başkanvekili Turan: Gündemimizde seçim yok

AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çorum'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turan, "Kendi kavgalarından öte dar, sığ, polemikten öte iş üretmeyen alternatif muhalefet olma iddiası bulunmayan muhalefetin olması en büyük sorunumuz" dedi.

"Biz helalleşme iddiasının bir ajans faaliyeti olduğunu, siyasi bir düşüncenin olmadığını, ajansların dayatmasından olduğunu ifade etmiştik. Nitekim dediğimizin doğruluğunu bu hafta görmüş olduk" diyen Turan, "AK Parti’ye, tabanına gayri milli demek tam bir akıl tutulmasıdır. O yüzden sayın Kılıçdaroğlu’nun gayri millilik ifadesinin karşısında söyleyeceğimiz tek bir kelime vardır. Aymazlıktır" diye konuştu.

Turan şunları söyledi:

"Seçimler başkanlık süreciyle birlikte 2023 yılı Hazirandadır. Biz 6 ayda veya yılda bir kez seçime gitmemek için bu sistemi tercih ettik. Hükümetin, devletin istikrarı buna bağlı diye düşündük. O yüzden seçim diye bir gündemimiz yok. 2023 Haziran’a kadar işimizin başındayız.

Bizler yüzde 52,5 almış insanlarız. Yüzde 52,5 büyük bir oran. 50+1 tartışmasını asla bunu kabul etmiyoruz. Derdimiz 50+1 değil, 52,5’tan ne kadar daha çok alacağımız derdidir. Bunun çalışmasını yapıyoruz." (İHA)