AKP Genel Merkezi'nde bomba araması yapıldı

Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından AKP Genel Merkezi'nde bomba araması yapıldığı belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, genel merkezdeki gazetecilerden de dışarı çıkmaları istendi.

Habere göre bir güvenlik yetkilisi, tüm binada bomba araması yapıldıktan sonra binaya yeniden girişe izin verileceğini söyledi. Arama köpekleri binaya girdi.

AKP'den açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti binasının ikinci katında rutin güvenlik tedbirleri gerekçesiyle arama yapıldığını söyledi.

Dağ, Twitter paylaşımında, "Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.