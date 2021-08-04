AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'Afgan göçmen' açıklaması

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ABD'nin bazı Afganların Türkiye dahil üçüncü ülkeler üzerinden ABD'ye göç başvurusu yapabilecekleri açıklamasına ilişkin twitter hesabından, “Afgan göçmenlerin nereye gönderileceğine ilişkin hesap yapan emperyalistler, önce Afganistan’ı onyıllardır süren işgalleriyle ne hale getirdiklerinin hesabını versinler” dedi.

Kurtulmuş devamında "Bütün dünya biliyor ki; Afganistan'da üretilen tüm terör örgütlerinin ana kucağı yabancı güçlerin işgalidir. ABD yönetiminin ülkemizi bir göçmen istasyonu olarak kullanma planını reddediyoruz, kabul edilemez." açıklamasında bulundu.