AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurtulmuş yüzde 50+1 tartışmaları için AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yetkinin Meclis'te olduğu" sözlerini hatırlattı. Kurtulmuş, "50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Hodri meydan. Zaten seçim 2023'te geliyor, o seçimde neyin ne olduğunu herkes görecek. Şu anda da böyle bir şey gündemimizde değil. Ama tüm bunlarla ilgili karaların verileceği yer TBMM'dedir" dedi.

Kurtulmuş, "Kural değişikliği ortamı doğarsa, siyasetin iradesi doğarsa olabilir. Ama siyaset milletten kopuk bir irade değil. Milletten kopuk bir irade koyarsa siyaset, millet bunun hesabını sorar" diye konuştu.

"2023'le ilgili Cumhurbaşkanımızın 50+1 oy alacağına ilişkin hiçbir tereddüdümüz olmadan yolumuza devam ediyoruz" diyen Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanımız seçimi alabilecek bir güce çok rahatlıkla sahiptir" ifadelerini kullandı.

'Oy almak için yapılıyorsa sonu hüsran olur'

Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" mesajı içinse şunları kaydetti:

"Biz niyet okuyamayız. Bunu samimi bir şekilde yapar ve CHP kendi yönetimleri zamanındaki, tek parti yönetimi dönemindeki helalleşmeyi yapabilirse bunun CHP'ye faydası olabileceği kanaatindeyim. Oy almak için yapılan bir manevra ise bunun sonu hüsran olur. CHP'nin millete hesap vermesi, özür dilemesi gereken çok konu vardır.

18 yıl bu memlekette 'Tanrı uludur' diye ezan okundu. Bundan dolayı özür dilenmesi lazım. Şehit başbakan Adnan Menderes'in manevi hatırasından özür dilenmesi lazım. Aynı şekilde 28 Şubat'ta zorla iktidardan indirilenlerden ve onların yaşadığı siyasi baskılardan dolayı özür dilenmesi lazım. Toplumsal uzlaşıdan bahsediliyorsa açık yüreklilikle özür dilenmesi lazım.

Ben Sayın Baykal'ın geçmiş dönemlerde 'Biz hata ettik' dediğini, rahmetli Ecevit'in 'Ya biz Vahdettin'i de vatan haini diye ilan etmiştik, haksızlık yaptık' dediklerini hatırlıyorum. Mahkeme önünde hesaplaşma başka şeydir, toplumla helalleşme başka."

'Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır'

AKP Genel Başkanvekili, Kılıçdaroğlu ve İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı erken seçim çağrısı hakkındaysa "Türkiye yönetilemiyor demek büyük haksızlıktır. pandemi şartlarına rağmen Türkiye atması gereken adımları atarak yoluna devame etti" dedi. Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Eksik olan taraflar var, daha iyi yapmamız gerekenler var. Türkiye yönetiliyor ama daha iyi yönetilebilir. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin iyileştirilmesi gereken alanları neler, bunları çalışıyoruz. Muhalefet görüşlerini açıklayabilir. Erken seçim gündemde yok. Muhalefet her zaman erken seçim ister. Bunun için siyasal şartların oluşması lazım. Siyasal şartları oluşturmak için söylüyorlar. Türkiye'de bir güvensizlik ve istikrarsızlık ortamı yok."