AKP 'Filistin' tutumunu değiştirmişti: İsrailli yetkililer düzenli olarak bilgilendiriyormuş

AKP son dönemde İsrail'le tekrar yakınlaşma çabası içine girmişti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun İsrail ve Filistin güçleri arasında çatışma çıkmasa bu ay Türkiye’ye gelmesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kısa süre sonra iade-i ziyarette bulunması bekleniyordu.

Filistin'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'de de tepki toplamasının ardından AKP bir kez daha İsrail'e karşı tutum almak zorunda kalındı. Çatışmalar sürerken taraflara ''itidal'' çağrısında bulunan Erdoğan, söylem değiştirmek zorunda kaldı ve çatışmalarda sivillerin hedef alınmasına “açıkça karşı çıktığını” belirterek İsrail’i eleştirdi.

İsrail düzenli olarak bilgilendiriyormuş

Türk yetkililerin çatışmaya dair İsrailli üst düzey yetkililer tarafından düzenli olarak bilgilendirildiği öğrenildi.

VOA'nın sorularını yanıtlayan İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Rami Hatan ise "İsrailli üst düzey yetkililer düzenli olarak Türk yetkililerle konuşuyor ve onları durum hakkında bilgilendiriyor, bunu yapmaya devam edecekler" açıklamasında bulundu.

'Gazze’de sivilleri değil terör altyapısını hedef alıyoruz' iddiası

Hatan, Gazze’deki sivil ölümleri önlemek için halkın tahliyesine yardımcı olup olmadıklarıyla ilgili, “Hamas ve Filistin İslami Cihad terör örgütleri Filistin halkını rehin alıyor, İsrail ordusu ise sivilleri korumak için elinden geleni yapıyor ve yapmaya devam edecek. İsrail ordusu sadece Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın terör altyapısını hedef almaktadır” diye konuştu.

Ancak son verilere göre ise İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 1417 kişi öldürüldü, yaralı sayısıysa 6 bini aştı.

Ayrıca Netanyahu çatışmaların üçüncü gününde sosyal medya hesabından, "Başladık. İsrail kazanacak" mesajıyla, Gazze'deki sivil binaların füzelerle havaya uçurulup yerle bir edildiği görüntülerden oluşan bir video paylaşmıştı.

İsrail ''tam abluka'' uyguladığı Gazze'ye, yakıt, gıda ve yardımların ulaştırılması engelleniyor. VOA'nın "2 milyon kişinin elektrik, su ve gıdaya erişiminin engellenmesi nasıl yalnızca terör altyapısını hedef almak oluyor?" sorusunu soramaması ise dikkat çekti.

'Zamanı geldiğinde sorgulayacağız'

İsrail’in saldırılara hazırlıksız yakalanmasına ilişkin de konuşan Hatan, bu konunun mevcut askeri harekat sonlandığında sorgulanacağını belirtti.

Başkonsolos, “Şimdi vatandaşlarımızı kurtarmak için askeri harekatımıza odaklanmalıyız. İsrail’de işleyen bir demokrasi var. Vatandaşlarımız güvende olduğunda ve Hamas terör tehdidi ortadan kalktığında, koşulları sorgulayacağız” dedi.