AKP döneminde KİPTAŞ'taki yolsuzluğu açıklayan İmamoğlu: Kim bu uyanık?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde Başakşehir'de KİPTAŞ'ın aldığı bir arsayla ilgili 36 milyon dolarlık yolsuzluk yapıldığını açıkladı.

KİPTAŞ'ın Anadolu Yakası'ndaki yeni sosyal konut projesi “Tuzla Meydan Evleri”nin temel atma töreninde konuşan İmamoğlu İBB'nin AKP'nin yönetimindeki 36 milyon dolarlık bir arsa yolsuzluğunu anlattı.

ANKA'nın aktardığına göre İmamoğlu şunları söyledi:

'Dosyalar İçişleri Bakanlığı'nda'

"Pazartesi günü, KİPTAŞ Yönetim Kurulu kararı alıyor. Diyor ki; ‘Ben, Başakşehir'deki şu arsayı satın alacağım’ Bir gün sonra bu arsayı, ne hikmetse bir uyanık vatandaş alıyor 11 milyon dolara. Cuma günü de KİPTAŞ'a 47 milyon dolara satıyor. 36 milyon dolar arada fark. Pazartesi günü, ‘Burayı ben alacağım’ diye yönetim kurulu kararı var. Arada biri geliyor, -çok akıllı, gökten iniyor- satın alıyor burayı. Belgeleriyle, evraklarıyla cuma günü de KİPTAŞ gidiyor, bu uyanıktan burayı satın alıyor. Kim bu uyanık? Onların da kayıtları var. Kim bu yönetim kurulu kararını alanlar? Onların da kayıtları var. Bunu alıyoruz KİPTAŞ olarak. Bir önceki yönetim. Proje yapıyoruz, 300-400 konut. KİPTAŞ'ın önünde maketi yapılıyor. Şu anda girişte. ‘Kaldırmayın’ dedim, ‘Bu sürekli burada duracak.’ Böyle kocaman bir maket, 400 küsur konut. Biz yönetimi aldıktan birkaç ay sonra, ‘Yeşil alan yaptık’ diye karar alınıyor İBB Meclisi’nde, Umarım siz de ona el kaldırmamışsınızdır. Şimdi buna derler ki, ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu.’ Bu olmaz, yapmayın. Bunun önüne geçmemiz lazım. Bunu burada çok kıdemli, çok değerli, Tuzla halkı tarafından sevilen bir belediye başkanısınız. Bu tür davranışların önüne geçmemiz lazım. Bunun, 'Bugün size, yarın bana'sı olmaz. Yapılan her yanlış, vatandaşa yapılan yanlıştır. Kamu zararı ne kadar? 400-500 milyon. Bir işte. Soruşturma süreci başlattık. Suç duyurusunda bulunduk. Ama İçişleri Bakanlığı geldi, dedi ki, ‘Sen buraları soruşturamazsın. Ver 50 dosyayı. Ben soruşturacağım. Dosyalar İçişleri Bakanlığı müfettişlerinde bakalım ne olacak? Merakla bekliyorum.”