AKP destekli 'SMO' komutanı: ‘Suriye olarak; Türk dilinin konuşulduğu bir ülke olacağız'

Türkiye destekli Sultan Murad Tümeni Genel Komutanı Fehim İsa, Suriye’yi 'Türk dilinin konuşulduğu bir ülke' haline getireceklerini iddia etti.

"Suriye Milli Ordusu" (SMO) gruplarından Sultan Murad Tümeni’nin komutanı Fehim İsa, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “3 Ekim Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü ve Türk Keneşi’nin 12. yılı kutlu olsun. İnşallah Suriye’yi Zalim Esed Rejiminden ve terör örgütlerinden temizledikten sonra biz de Özgür Suriye olarak; Türk Dili’nin konuşulduğu bir ülke olarak Türk Keneşi’nde olacağız” ifadesini kullandı.