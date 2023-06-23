AKP Çorum İl Başkanı'nı darp ettikleri iddiasıyla yargılanan 3'ü muhtar 5 kişiye hapis cezası

AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı "darp edip gasp teşebbüsünde bulundukları" iddiasıyla tutuklu olarak yargılanan 3'ü muhtar 5 sanık hakkında 4 yıl 7 ay ile 5 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Sanıkların yargılanmasına Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün devam edildi.

Mahkeme, tutuklu olarak yargılanan Eskice Köyü Muhtarı Ünal Bozok ve Elmalı Köyü Muhtarı Saffet Erdemli’ye 4 yıl 7’şer ay, Ovakarapınar Köyü Muhtarı Zeki Oral ile Fatih Yılmaz ve Hikmet Tıknaz’a ise 5 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

'Bu, baskı ile oluşturulmuş bir iddianamenin sonucudur'

Hapis cezasına çarptırılan muhtarların avukatı Ahmet Özdel, duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yaptı. Özdel, şunları söyledi:

"Avukat arkadaşlarımız yağma suçunun ayrıntılarını tek tek anlattı. Eğer Türkiye’de adalet varsa, eğer Türkiye'de ceza kanunu varsa, eğer Türkiye’de ceza hukuku varsa buradan yağma suçu çıkmaz. Bu, baskı ile oluşturulmuş bir iddianamenin sonucudur. Siyasal gücünü ve etkisini kullanarak olmayan bir suça olmayan bir iddianame hazırlayıp yağma suçundan bu insanların önce 11 yıl ceza alıp, teşebbüs aşamasında kaldı diye 5,5 yıla düşürüp tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi, gerçekten hukuk adına kabul edilecek bir şey değil. Adaletin yerine gelmesi için hep birlikte mücadele etmemiz lazım."

Sanık yakınları AKP il başkanlığına yürüdü

ANKA'nın haberine göre sanıkların yakınları, açıklamanın ardından AKP Çorum İl Başkanlığı’na yürüdü. Mahkemenin verdiği kararı burada protesto eden sanık yakınları, "Yusuf Ahlatcı, kapalı kapılar ardında verdiği sözü tutsun. Bunlar çiftçi, aileleri ne yiyecek, ne içecek? Namus davasını bu şekilde kapatamazsın" diyerek tepkilerini dile getirdi.