'AKP ANAP'tan daha hızlı dağılma sürecine girecek'

Kanal 42 Televizyonu’nda yayınlanan Muhammed Okur ile Reaksiyon programının konuğu olan eski AKP'li vekil, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ömer Ünal, eski partisine ilişkin konuştu.

"AK Parti’nin geleceğini nasıl görüyorsunuz?" sorusa yanıt veren Ünal, “AK Parti ilk seçimde, cumhurbaşkanlığını ve meclis çoğunluğunu kaybettiğinde Anavatan Partisi’nin dağılma sürecinden çok daha hızlı dağılma sürecine girecek. Çünkü menfaati gereği orada olan insanlar, bir dakikada bırakırlar, iki dakika bile düşünmezler" dedi.

Ünal, "Aktif siyasetçilerden bahsediyorum. Türkiye’de ilk seçimle beraber AK Parti iktidarı kaybettiği andan itibaren dağılma sürecine girer. Bu benim gözlemim. Vatandaşın bize ifade ettiklerini de söyleyeyim, yıllarca AK Parti’ye emek vermiş biri olarak söylüyorum bugün vatandaş ıstırap içinde. Vatandaş artık AK Parti’den bir beklentisinin kalmadığını il ve ilçelerde ifade ediyor. AK Parti artık vatandaşa temas etmiyor ve vatandaşın derdiyle dertlenmiyor” diye konuştu.