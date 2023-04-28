AKP adayına göre aslında kriz yok: 'Alım gücü daha da arttı'

AKP Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin, Türkiye’de ekonomik kriz olmadığını, tam tersine insanların alım gücünün arttığını iddia etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kayseri’de yayın yapan TV1 kanalına konuk olan Emine Timuçin, “Sahada vatandaşlar en çok ekonomiden bahsediyor. Bir kriz de yok aslında” diye konuştu.

Timuçin, Bulgaristan'dan Türkiye'ye günübirlik alışverişe gelenlerin sayısındaki artışın Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklanmadığını iddia ederek, “Orada raflarda ürün bulamamalarından kaynaklı” dedi.

“Şu an içerisinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krize girmiş bir Türkiye yok" sözleriyle ekonomi yönetiminin bir hata yapmadığını vurgulayan Timuçin, “Aslında krizi biraz da biz yapıyoruz. Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı” ifadelerini kullandı.