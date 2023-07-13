AKP Adana İl Başkanı istifa etti

AKP Adana İl Başkanı Mehmet Ay, görevinden istifa etti.

Ay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

"20 Kasım 2019'dan bu yana onur ve gururla yürütmüş olduğum AK Parti Adana İl Başkanlığı görevimden af talebim genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler sonucunda uygun görülmüştür" diyen Ay, Erdoğan'a teşekkür etti, bundan sonra da AKP çatısı altında "Adana için çalışmaya" devam edeceğini kaydetti.

'Erdoğan'ın emrinde olacağım'

Ay, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Adana İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi ve bugünden sonra da AK Parti üyesi olarak partimizin ve liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde olacağımı tüm kamuoyuna bildiririm" ifadesini kullandı.