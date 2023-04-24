AKOM'dan İstanbul'a 'oraj' uyarısı

Meteoroloji'nin son verilerine göre bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrediyor. Ancak alınan son bilgilere göre İstanbul'da hava bir anda değişecek, megakenti 'oraj' vuracak. İki gün boyunca sürecek. Hava sıcaklığı 5-8 derece arası birden düşecek.

Sıcaklıklar düşecek

Bugünden itibaren kuzey ve iç kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor. Yağışlı sistem ise hafta boyunca etkisini sürdürecek.

Yurt geneli yağmurlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz (Düzce hariç), Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale ve Afyonkarahisar çevreleri ile Edirne'nin güneyi, Isparta'nın kuzey kesimleri ve Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'u oraj vuracak

26 Nisan Çarşamba günü İstanbul başta olmak üzere Marmara genelinde oraj bekleniyor. Bu beklentiyle birlikte sıcaklıklar da düşecek, gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Oraj, içerisinde şimşek, yıldırım, sağanak, yağmur, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olaylarının bütününe verilen isim.

AKOM da uyardı

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul'da beklenen hava durumuyla ilgili 5 günlük tahminini paylaştı. AKOM'un da uyarısına göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur 26 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 29 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek. Yağış boyunca sıcaklıkların da 8 derece birden düşmesi bekleniyor.

Bugün dahil 3 günlük süreçte en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara ve İstanbul'da 20, Samsun ve Trabzon'da 22, İzmir ve Adana'da 23, Diyarbakır'da 22 derece civarında seyredecek.

Sıcaklıklar çarşamba günü düşüyor

Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı sistem etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşerek Ankara'da 10, İstanbul'da 15, Trabzon ve Samsun'da 13, Antalya ve İzmir'de 20, Diyarbakır'da 23, Adana'da 19 derece civarında seyretmesi bekleniyor.