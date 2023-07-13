AKOM'dan İstanbul için çöl sıcağı uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün ve yarın kentte çöl sıcakları olacağını belirterek sıcaklıkların, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükseleceğini duyurdu. Saat 10.00 ile 16.00 arasında güneşin altında zaman geçirilmemesi ve bol sıvı tüketmesi tavsiyeyi yapıldı.

İBB AKOM verilerine göre, halihazırda Türkiye’nin tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunuyor. Bugün öğle saatlerinden itibaren de İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor.

Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor.

Orman yangınlarına karşı uyarı

Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak. Bugün yarın etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeni ile yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı da İstanbullular uyarıldı.

'Güneş altında fazla zaman geçirmeyin'

Güneş altında ve nemli bir ortamda hissedilen sıcaklığın ölçülenden yaklaşık 10 derece daha fazla olabileceğine dikkat çeken AKOM, özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbulluların güneş altında çok fazla zaman geçirmemesini, bol sıvı tüketmesini ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermelerini önerdi. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan yurttaşların güneşli ortamda bulunmamalarının sağlıkları açısından önem taşıdığına dikkat çekildi. (ANKA)