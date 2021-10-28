'AKM’de Millet Bahçesi açılışı rejimle hesaplaşmanın mekânsal karşılığıdır'

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’nin açılışının, rejimle hesaplaşmanın mekânsal karşılığı olduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi açılan millet bahçesi iktidarın Cumhuriyet’e ihanetinin ve hukuksuzluğunun bahçesidir. AKM alanlarında tescilli ve korunması gereken bölgelerin yıkılarak, millet bahçesi adı altında rant bahçesi yapımına ilişkin açtığımız davalar devam ediyor. Atatürk Kültür Merkezi alanlarında devam eden Millet Bahçesi inşası ile Atatürk’ün tarihi tören pisti yıkılmış ve altına otopark yapılarak betona boğulmuştur. 398.5 milyon liraya ihale edilen, ihalesi de, içeriği de, yeri de tartışmalı olan millet bahçesi, halk için değil EGO hangarlarının yerine yapılan devasa Merkez Ankara adı altındaki büyük ölçekli rant projesinin satışının arttırılması için inşa edilmiştir" dedi.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Tören pistinin ve Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün korunması planda var iken yıkılması ve gelecekte Atatürk Kültür Merkezi’nin yıkılarak camii yapılması, plan içerisindeki gizli planı açığa çıkartmaktadır. Cumhuriyet ideolojisini temsil eden mekanlara yönelik bir ideolojik dönüşüm içerisinde olan iktidar, adında ve mekanında Cumhuriyeti hatırlatan hangi yapı varsa yıkıyor, içini boşaltıyor, kimliksizleştiriyor. Davalarımız devam ederken talan da sürüyor. Şimdi de açtığımız davalar devam ederken, Cumhuriyet Bayramı’nın hemen öncesinde açılışının yapılması, ideolojik hesaplaşmanın boyutunu gözler önüne seriyor. Amaçlanan ‘altı beton, üstü yeşil’ aldatmacasıyla rant ve Cumhuriyet değerlerinin yıkımıdır. Millet bahçesi adı altında, kentin en stratejik noktaları, Atatürk Kültür Merkezi alanları ranta ve iktidarın ideolojik söylemlerinin mekansal aracı haline dönüşemez. Bilim ve teknikten aldığımız güçle kamu yararını ve Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz."

Çevre Şehircilik Bakanlığı’na karşı, AKM'de yapılan millet bahçesi planına yürütmeyi durdurma ve plan iptal talebiyle meslek odaları olarak dava açtıklarını belirten Candan "Bilirkişi raporu Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne sunuldu. Bilirkişiler raporda AKM Millet bahçesine ilişkin dava konusu imar planlarının şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve mevzuata uygun olmadığı görüş ve kanaatine vardıklarını dile getirmişlerdir" dedi.