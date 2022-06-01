Akkuyu'da 3 günde 2 işçi yaşamını yitirdi

İşçi cinayetleri, kazalar ve kötü çalışma koşullarıyla gündeme gelen Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında son 3 günde 2 işçinin yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçilerden birisinin Türk, diğerininse Belaruslu olduğu belirtildi.

Mersin Haberci internet sitesinden Hasan Küçük'ün haberine göre, yaşam koşullarının kötülüğü ve maaşlarını alamadıkları için eylemlerin düzenlendiği, sık sık kazaların meydana gelen Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında son 3 günde meydana gelen 2 iş kazasında bir Türk işçi, bir de Belaruslu işçi yaşamını yitirdi.

29 Mayıs'ta Belaruslu işçinin yaklaşık 20 metre yükseklikten düştükten sonra hayatını kaybettiği belirtilirken, 31 Mayıs'ta da Trabzonlu olduğu öğrenilen Mert Güleç isimli işçinin üzerine kule vinçten jeneratör düşmesiyle yaşamını yitirdi.