İşçiler isyan etti: Hakaret sonrası yemekhane isyanı

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde emekçiler kalitesiz ve yetersiz yemeklere isyan etti.
DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Sorunların bitmek bilmediği şantiyede öğlen yemeğinin yetersiz ve kalitesiz olmasına tepki gösteren işçilere hakaret edilmesinden sonra yemekhane de isyan çıktı" denildi.
İzmir Şehir Hastanesi Şantiyesinde Yemek İsyanı:— DİSK/ Dev Yapı-İş (@devyapi_is) June 1, 2022
Sorunların bitmek bilmediği şantiyede öğlen yemeğinin yetersiz ve kalitesiz olmasına tepki gösteren işçilere hakaret edilmesinden sonra yemekhane de isyan çıktı. pic.twitter.com/Kjds9R29Or