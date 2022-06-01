İşçiler isyan etti: Hakaret sonrası yemekhane isyanı

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde işçiler kalitesiz ve yetersiz yemekler sonrası bir de hakarete uğrayınca isyan etti.

Haber Merkezi

İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde emekçiler kalitesiz ve yetersiz yemeklere isyan etti.

DİSK'e bağlı Dev Yapı-İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, "Sorunların bitmek bilmediği şantiyede öğlen yemeğinin yetersiz ve kalitesiz olmasına tepki gösteren işçilere hakaret edilmesinden sonra yemekhane de isyan çıktı" denildi.

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