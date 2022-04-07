Maaşları ödenmeyen Akkuyu Nükleer Santral inşaatı işçileri 2 gündür eylemde

Mersin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ağır çalışma koşulları ve sömürüyle gündeme gelirken, santral inşaatındaki Gentes Yapı bünyesinde çalışan çok sayıda işçiye geçtiğimiz hafta sözleşmelerinin sona erdiği söylenmişti.

Patronların Ensesindeyiz'de yer alan bilgilere göre, firmanın Akkuyu şantiyesindeki sözleşmesi bittiği halde işçilerin ücretleri ödenmiyor. İki gündür eylem yapan ve karşılarında muhatap göremediğini belirten Gentes işçileri, tüm alacaklarını istiyor.

Dün eyleme çıkan işçiler süreci şöyle anlatmıştı. 👇#AkkuyuNükleer inşaatı işçileri haklarını istiyor. pic.twitter.com/Fa8xbHTlNU — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) April 7, 2022

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