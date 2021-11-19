Akkuyu Nükleer'den 'işçi ölümleri' açıklaması

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santralı inşaatında geçtiğimiz günlerde ikisi Türk, biri Rus üç işçinin çalışırken yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Santral geçen haftalarda trafo patlaması ve personel yemekhanesindeki yağmur suyu baskınıyla da gündeme gelmişti.

Şantiyede eylem yapan işçilere güvenlik görevlilerinin saldırdığı görüntülerse tepkilere neden olmuştu. İşçiler tarafından kaydedilen görüntülere göre yapımı devam eden santralde, ücretlerini alamadıkları için iş bırakan işçilere yeşil yelekli özel güvenlikler saldırıda bulunmuştu.

Akkuyu Nükleer A.Ş. medyaya yansıyan ve işçilerin tekmelendiği görüntülere ilişkin "çalışanlar arasında tartışma" iddiasında bulunmuştu.

'Mevzuata eksiksiz uyuluyor'

Şirketten, bir işçinin darp edildiği sırada yaşamını yitirdiği ve şantiyede bir işçinin intihar girişiminde bulunduğu iddialarıyla ilgili de açıklama geldi.

"NGS şantiyesinde bir güvenlik personelinin bir işçiyi darp edip ölümüne neden olduğu ve bir işçinin de intihar girişiminde bulunduğuna ilişkin bilgilerin asılsız olduğunu kamuoyuna duyururuz" denilen açıklamada, "Türkiye ve Rusya arasındaki hükümetlerarası anlaşmada yer alan temel hükümlere ve Türkiye’nin ulusal mevzuatının hükümlerine eksiksiz şekilde uyulduğu" öne sürüldü.

Açıklamada şöyle denildi:

"Akkuyu NGS sahası içerisindeki tüm üretim tesislerinde iş gücünün korunması ve güvenlik kurallarına, önlemlerine uyulması koşulsuz önceliktir. Şirket faaliyetleri şeffaf bir şekilde yürütülmekte ve proje uygulamasının mevcut aşamaları ve meydana gelen gelişmeler hakkında kamuoyu düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Sahada meydana gelen iş kazaları da kapsamlı bir şekilde araştırılmakta ve araştırmaların sonuçlarına göre bu tür durumların önüne geçilmesi için mümkün olan tüm önlemler alınmaktadır. Medyada ve sosyal ağlarda ortaya çıkan ve yukarıda açıklanan vakaların gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur."