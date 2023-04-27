Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı ertelendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışının 16.00’ya ertelendiğini duyurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans ile katılması beklenen açılışın 13.30’da yapılacağı duyurulmuştu.
Erdoğan’ın önceki gün canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti. Erdoğan dün de tüm programını iptal etmişti.
Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Peskov da yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını açıkladı.