Akkuyu NGS'de yakıt getirme töreni: Erdoğan ve Putin uzaktan bağlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uzaktan canlı bağlantı ile katıldı. Törene Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi de katıldı.

Daha önce 13.30'da başlayacağı belirtilen tören Cumhurbaşkanlığı tarafından saat 16.00'ya ertelenmişti. Erdoğan önceki akşam bir TV programında rahatsızlanmış ve dünkü programlarını iptal etmişti.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Akkuyu NGS'nin nükleer tesis statüsüne kavuştuğunu söyledi. Dönmez "İnşallah önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz" dedi.

Putin: Türkiye artık bir nükleer enerji sahibi bir ülke olacak

Putin uzaktan bağlantıyla katıldığı törende yaptığı konuşmada "Türkiye artık bir nükleer enerji sahibi bir ülke olacak" dedi. Putin Türkiye'de bir gaz merkezi de kuracaklarını belirtti.

"Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak" ifadesini kullanan Putin "Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor" diye konuştu.

Erdoğan: Ülkemiz dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir

Erdoğan "Akkuyu NGS'nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle birlikte artık Akkuyu bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır" dedi.

"Ülkemiz, 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa, dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" diyen Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"- Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır.

- Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028'e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10'u bu santral tarafından sağlanacaktır.

- Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek.

- Doğalgaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1,5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.

- Santralimizin 6 Şubat depremlerinden etkilenmemesi, mühendislerimizin ve işçilerimizin işlerini ne kadar titizlikle icra ettiklerini gösteriyor.

- Projedeki tecrübemiz ışığında, farklı bölgelerde inşa etmeyi planladığımız 2. ve 3. nükleer santrallerimiz için en kısa sürede harekete geçeceğiz."