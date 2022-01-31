Akkuyu NES'te işçiler hakları için hukukçularla buluştu

Uzun zamandır işçi hakları, çalışma koşullarının iyileştirilme mücadelesi, şantiye içindeki markette belirlenen fahiş fiyatlar, işçi koğuşları ve servislerdeki tıklım tıklım manzaralarla gündeme gelen Akkuyu Nükleer Enerji Santrali işçileri kısa bir süre önce Patronların Ensesindeyiz iletişim ağı ile temas kurup bir dayanışma ağı örmüştü.

Kötü koşullarda çalıştırılan işçiler haklarını öğrenmek için Patronların Ensesindeyiz dayanışma ağının avukatları ile bir araya geldi. Temel haklarını, haksız uygulamalara karşı nasıl davranmaları gerektiğini ele alan işçiler hukuki konularda soru ve cevaplar ile haklarını öğrenirken bir yandan da mücadele deneyimlerini paylaştı. Vardiya ya da şantiye koşullarındaki sıkıntılarından ötürü işçilerin daha rahat bir araya gelebilmesi içi online gerçekleşen toplantı, işçilerin dayanışma ağını büyütmek hedefiyle sona erdi.