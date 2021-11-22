Akit Sivas katliamcılarına 'mazlum' dedi, 'helalleşme' istedi

Gerici Yeni Akit gazetesi bugünkü manşetinde Sivas Katliamı sanıklarını "mazlum" diye niteledi.

2 Temmuz 1993'te şeriat isteyen gericiler Sivas Madımak Oteli'ni yakarak aralarında Behçet Aysan, Metin Altıok, Asım Bezirci, Muhlis Akarsu, Hasret Gültekin'in de olduğu 33 aydını ve 2 otel çalışanını katletmişlerdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısının ardından Akit katliamcılar için "helalleşme" çağrısında bulundu.

Akit bugünkü manşetinde katliamın sanıklarının yeniden yargılanmasını talep etti ve şu ifadelere yer verdi: "Türkiye’nin en karanlık dönemi olan 90’lu yılların derin operasyonu Madımak olayı sebebiyle cezaevine doldurulan mazlumlar da helalleşmeyi beklerken, hukukçular, 28 yıldır zulmün bir an önce bitmesini istiyor."

Yeni Akit'in bugünkü manşeti şöyle: