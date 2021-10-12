Akit 'gazetesi' hakkında suç duyurusu

Yeni Akit Gazetesi'nin Ankara'da yeni baro kurulacağına ilişkin haberi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada, ''Vatansever ve muhafazakarlar, sapkın ve terör savunucusu barodan kurtuluyor! Ankara'da nihayet ikinci baro kuruluyor” başlığıyla yayımlanan haber içeriğindeki suç unsuru taşıyan, Baromuz ve Baromuza halihazırda kayıtlı tüm meslektaşlarımıza yönelik sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Yine haberde yer alan ve Basın Meslek Kurallarını ihlal eden ifadeler nedeniyle de Basın Konseyine başvuruda bulunularak gerekli işlemlerin başlatılması talep edilmiştir'' denildi.