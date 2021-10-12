'Gazi' Üsteğmen: Subay ve astsubaylık kontenjanlarını Menzilciler doldurdu

Subay ve astsubay olmak için düzenlenen sınavlarda "şehit ve gazi yakınları" için ayrılan kontenjanların da Menzil tarikatına mensup kişilerce doldurulduğu iddia edildi. Gazi Üsteğmen Erhan Kaleli, “15 Temmuz’dan sonra mülakat komisyonları ağırlıklı olarak sivil personelden teşkil edilmiş durumda. Askerlerin komisyonda söz hakları yok, fikirlerini açıkça beyan edemiyorlar. FETÖ yapılanmasından boşta kalan yerlere bugün başka tarikatlar yerleştiriliyor” dedi.

Haberine göre askeri okullarda yapılan mülakatlar, FETÖ sürecinde olduğu gibi şaibesini koruyor. İddialara göre Jandarma ve Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın Sahil Güvenlik Akademisi aday öğrencileri arasında tarikat gölgesi altında seçim yapılırken subay ve astsubay olmak isteyen öğrencilerin yüksek puan almalarına ve mülakattaki tüm sorulara yanıt vermelerine karşın düşük puan verilerek elendiği belirtiliyor. Öğrencilerin bazıları itiraz için CİMER’e, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’ne başvuruda bulunarak neden elendiklerini öğrenmek için bilgi talebinde bulunurken, öğrencilere tek tip cevap verilerek başarılı olamadıkları söyleniyor. Mülakatlara katılanların birbiriyle görüş alışverişinde bulunduğu internet platformlarında, konuya ilişkin çok sayıda mesaj da yer alıyor.

Şehit ve gazi yakınları için ayrılan kontenjanlara Menzil tarikatının el attığı iddialarını Cumhuriyet’e anlatan Kaleli, bazı adayların mülakat ve test bölgelerine birileri tarafından götürüldüğünü ve o adayların test aşamalarının bazılarına hiç dahil olmadan okullara alındığını söyledi. Sağlık odasına sokulan bazı adayların hiç muayene edilmeden sağlık mülakatından geçirildiğini belirten Kaleli, birçok adayın mülakat için geldiği Ankara’da Menzil evlerinde kaldığını da öne sürdü. Subay/astsubay olmak isteyen öğrencilere ilişkin bu iddiaları sosyal medya hesabından dile getirdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden Kaleli, “Komisyon başkanı, aday henüz içeri girmeden kaç puan verileceğini komisyondaki diğer üyelere söylüyor, onlar da baskıdan dolayı komisyon başkanının söylediği puanı aday öğrenciye veriyor. Yani adayın geçip geçmeyeceği mülakattan önce belirleniyor. Mesela AKP teşkilatından birinin tanıdığı olan bir adaya 100 tam puan verilmesi bizzat komisyon başkanı tarafından mülakat öncesi söyleniyor ve aday 100 tam puanla uğurlanıyor” ifadelerini kullandı.

Mülakatlarda kamera kaydı alınması gerektiğini ya da mülakatın kaldırılması gerektiğini kaydeden Kaleli, “15 Temmuz’dan sonra mülakat komisyonları ağırlıklı olarak sivil personelden teşkil edilmiş durumda. Askerlerin komisyonda söz hakları yok. Bazı subaylar bu durumdan rahatsız. FETÖ’den boşalan yerlere bugün başka tarikatlar yerleştiriliyor” dedi.