Akinan soruşturmasının savcısı dini referanslı iddianame yazmış, Elvan ailesi için hapis istemişti

Gazeteci Serdar Akinan'ı gözaltına aldıran soruşturmayı yürüten savcı Enes Kocakale'nin, Anayasa’nın laiklik ilkesine aykırı olarak dini referanslara yer vererek Boğaziçili öğrenciler hakkında iddianame hazırladığı ve Berkin Elvan'ın annesi ile babası hakkında hapis talep ettiği ortaya çıktı.

Gazeteci Serdar Akinan sabah saatlerinde, Çanakkale Ayvacık’taki evi basılarak gözaltına alındı.

Bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video paylaşan Muhammet Yakut’un iddiaları hakkında yayınlar yapan Akinan’a gözaltı işleminin ardından saatlerce ulaşılamadı. İlk saatlerde yakınları ve avukatları, Akinan'ın nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti. Akinan'ın meslektaşları, ailenin karakolu aradığını ancak "orada olmadığı" yanıtını aldıklarını aktardı.

Serdar Akinan, gözaltına alındıktan saatler sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeye getirildi.

Akinan’a Emniyette yöneltilen suçlamaların ise “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” olduğu öğrenildi. Emniyet’te ifade işlemleri tamamlanan Akinan, Çağlayan Adliyesi’ne savcılık ifadesi alınması için götürüldü.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre; Akinan hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Enes Kocakale’ye aitti. Savcı Kocakale’nin geçmişte yer aldığı davalarsa dikkat çekiciydi.

Kocakale, Gezi Direnişi sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle öldürülen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında dava açan savcıydı. Kocakale’nin hazırladığı iddianamede, Gülsüm ve Sami Elvan’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Ayrıca Kocakale, 24 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçili öğrenciler hakkında Yeni Şafak gazetesinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ihbar olarak kabul ederek dava açan savcıydı.

Dini referanslara da yer verilen iddianamede, Kabe resimli pankart hazırlayan öğrenciler için “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği öne sürülmüş, tutuklanan öğrenciler hakkında hapis cezası istenmişti. İddianamede dini referansların yer alması tepki çekmiş, Anayasa’nın 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırı hazırlandığı gerekçesiyle Savcı Kocakale’ye tepki gösterilmişti.