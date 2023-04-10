Akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı yaşamını yitirdi

Aksaray'da tüketimi faturalandırmak için gittiği müstakil evin elektrik panosunu kontrol ederken akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı Osman Alaer yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Aksaray'da akıma kapılan elektrik dağıtım şirketi çalışanı yaşamını yitirdi.

Elektrik dağıtım şirketinde görevli Osman Alaer (35), merkeze bağlı Yeşilova Beldesi'nde tüketimi faturalandırmak için gittiği müstakil evin elektrik panosunu kontrol ederken akıma kapıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Alaer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

3 çocuk babası Alaer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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