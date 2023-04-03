Kocaeli'de iş cinayeti: Başörtüsü baskı makinesine dolanan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan 24 yaşındaki Edanur C. başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu hayatını kaybetti.



DHA'nın haberine göre; bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana gelen olayda, Edanur C. baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı. Makineye sıkışan kadını gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan C.’yi hastaneye götürdü. Edanur C., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.