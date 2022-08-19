Akıllı Lojistik zam talep eden işçileri işten çıkartıyor

Akıllı Lojistik isçileri enflasyon karşısında eriyen ücretlerini iyileştirmek, iş tanımında bulunmayan angarya işlerini yapmamak, paket dağıtımında teslimat sürelerini genişletilmesi gibi taleplerini duyurmak için Akıllı Lojistik yönetimine iletilmek üzere taleplerinin yer aldığı bir metin hazırlamıştı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’nda bir araya gelen işçiler, bu taleplerini toplu bir şekilde firmaya iletip görüşmek istedi. İşçilerin birlikte zam talep ettiğini duyan şirket yöneticileri ise işçileri tek tek çağırıp işten atılmakla tehdit etti. Amirler işçilere haklarının zaten iyi olduğunu, istemiyorlarsa çalışmayacaklarını söyleyerek işçileri tehdit etti.

Şirket, işçilerin taleplerinde ısrarcı olduğunu ve vazgeçmeyeceğini gördüğünde ise işçileri bastırmak için işten çıkarmaya başladı.

İş kazası geçiren işçi işten çıkarıldı

Dün iki işçinin çıkışını yapan Akıllı Lojistik, işçi düşmanı bir hamle yaptı. Dün işyerinde görevi dışında olan bir işi yaparken bileğini inciten işçi, 5 gün rapor almak zorunda kaldı. Sakatlandığı için rapor alan işçi, dün işten çıkartıldı.

Hız sınırını aştığı gerekçesiyle işten çıkarıldı

Şirket, diğer bir işçiyi ise hız sınırını aştığı ve taşıma yaparken telefon ile konuştuğu gerekçesiyle işi savsaklamak ve iş yeri malına zarar vermek ile suçlayarak işten çıkarttı.

İşçiler durumu şöyle anlattılar:

“Oysaki aynı işçi arkadaşımız sevkiyat yetiştirmek için öğle yemeği bile yiyemeyip paketlemeye yardım etmesi istenen kişiydi. Sevkiyat her türlü yetişmeli ama hız sınırı geçilmemeliydi. Bunu nasıl bekleyebilirler? Ayrıca daha işe girerken hız sınırı ihlallerini işçinin kendisinin ödeyeceğine dair kâğıt imzalatılıyordu. Hız sınırını aştığı sevkiyat 25 Temmuzda olmuştu. Cezayı işçinin maaşından zaten kesmişlerdi. Aradan geçen 1 aylık sürenin ardından, tam da işçiler zam istediği zaman hız sınırını aşması akıllarına gelmişti. 15 Haziran tarihinde telefon ile konuştuğu 18 ağustosta akıllarına gelmişti."

Tüm toplantılarda amirler tarafından "ne zaman ararsak telefonları açacaksınız" denildiğini belirten işçiler, ayrıca sevkiyata çıkıldığında amirleri tarafından durmadan aranıp "Nerede kaldın" dediklerini belirttiler.

İşçiler komite kurarak hakları için mücadele ediyor

Tüm bunlar karşısında işçiler, işyerlerinde bir komite kurduklarını ilan ettiler.

PE Akıllı Lojistik İşçileri Komitesi kuran işçiler, başta işe geri dönmeyi, taleplerinin karşılanmasını ve işten çıkarma tehdidinin ortadan kalkmasını istiyor.

Patronların Ensesindeyiz Akıllı Lojistik İşçileri Komitesi şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye’nin her yerinde hayat pahalılığına karşı işçiler zam talep ediyor. Asgari ücrete yıl içerisinde 2 defa zam yapıldı. İşçi arkadaşlarımız birçok iş yerinde de bu zamları örgütlenerek ve seslerini duyurarak aldılar. Bu koşullarda zam istemek en doğal hakkımız. Örgütlenmemizi ve sesimizi duyurmak istememizi ise kimse yasaklayamaz. Bizim iş yerinde huzuru bozmak gibi bir niyetimiz yok. Tam tersine iş yerinde huzurumuzu bozan şey aldığımız düşük ücretler, iş tanımımızda olmayan angarya işler, işten çıkarma tehditleri, durmadan yazılan ek mesailer.

İş yerimizde huzuru sağlamak istiyorsanız işten atılan arkadaşlarımızı işe geri alın.

İş yerimizde huzuru sağlamak istiyorsanız, iş tanımımızda olmayan paketleme, muhasebe işlerini bizlere yaptırmayın.

İş yerimizde huzuru sağlamak istiyorsanız bizleri işten çıkarmakla tehdit edip mobbing uygulamayın.

İş yerimizde huzuru sağlamak istiyorsanız gece saat ikilere kadar süren ek mesailer yazmayın.

Buradan ilan ediyoruz: Haklarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Örgütlenmekten ve sesimizi duyurmaktan vazgeçmeyeceğiz."

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