Akdeniz'de göçmen faciası: 1'i bebek 27 kişinin cansız bedeni kıyıya vurdu

Libya’nın Khoms kentindeki Kızılay tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışırken boğulan 27 göçmenin cansız bedenlerinin dün geç saatlerde Libya kıyılarına vurduğu bildirildi. Açıklamada, 1’i bebek, 2’si kadın olmak üzere toplam 27 göçmenin cansız bedenlerinin sahil kasabası Khoms'ta iki farklı noktada kıyıya vurduğu aktarıldı.

Yetkililer, 3 göçmenin sağ kurtarıldığını ve diğer göçmenler için arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Göçmenlerin cesetlerini teslim alan Khoms Hastanesi Başhekimi Usame el-Saket yaptığı açıklamada, "Tahminen bir gündür denizdeydiler" ifadelerini kullanarak, "Cesetler hâlâ sağlamdı. 14 tanesi küçük bir bebekle birlikteydi” dedi.

Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, denizde kaybolduğuna inanılan 60 kişilik göçmen grubundan 14’ünün cansız bedeninin kıyıya vurduğu bildirildi. Bakanlık ve Kızılay tarafından yapılan açıklamaların aynı göçmen grubuna atıfta bulunup bulunmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, bu yıl yaklaşık bin 500 göçmenin boğularak yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

IOM’nin Kayıp Göçmenler Projesi, göçmenler tarafından Avrupa’ya ulaşmak için kullanılan Orta Akdeniz rotasını, 2014'ten bu yana gerçekleşen 17 binden fazla ölüm ve kayıpla dünyanın bilinen en ölümcül göç rotası olarak belirledi. (İHA)