Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de saat 21.59'da Yunanistan'ın Dodecanese kıyılarından yaklaşık 22 km açıkta 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem Muğla-Datça'nın yaklaşık 173 km açıklarında gerçekleşti.