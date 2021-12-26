AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de saat 21.59'da Yunanistan'ın Dodecanese kıyılarından yaklaşık 22 km açıkta 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Muğla-Datça'nın yaklaşık 173 km açıklarında gerçekleşti.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem
AFAD Yunanistan'ın Dodecanese açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de saat 21.59'da Yunanistan'ın Dodecanese kıyılarından yaklaşık 22 km açıkta 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem Muğla-Datça'nın yaklaşık 173 km açıklarında gerçekleşti.