Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

AFAD Yunanistan'ın Dodecanese açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de saat 21.59'da Yunanistan'ın Dodecanese kıyılarından yaklaşık 22 km açıkta 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Deprem Muğla-Datça'nın yaklaşık 173 km açıklarında gerçekleşti.

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