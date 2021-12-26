Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz'de saat 18.15'te Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak bildirildi.
AFAD'da yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.
Patronların Ensesindeyiz
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İsmail Sarp Aykurt
Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.
Haber Merkezi
Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz'de saat 18.15'te Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak bildirildi.
AFAD'da yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.