Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğünü 5,1 olarak duyurdu.

Haber Merkezi

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz'de saat 18.15'te Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak bildirildi.

AFAD'da yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.

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