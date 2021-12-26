Akdeniz'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'ne göre Akdeniz'de saat 18.15'te Girit Adası açıklarında 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak bildirildi.

AFAD'da yapılan açıklamaya göre ise depremin büyüklüğü 4,9 olarak ölçüldü.