Akçakoca Belediye Başkanı tahliyesinden saatler sonra yeniden tutuklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesi CHP’li Belediye Başkanı Fikret Albayrak, “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla devam eden soruşturma kapsamında 23 Mayıs'ta tutuklanmış, ertesi gün İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tahliyesine karar verildi. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Albayrak, ev hapsi şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edildi. DHA'nın haberine göre Akşam saatlerinde tutuklu bulunduğu Çilimli Cezaevi’nden tahliye edilen Albayrak, kendisini bekleyen kalabalık bir grup tarafından karşılandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tahliye kararına yaptığı itiraz, üst mahkeme tarafından değerlendirildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine, tahliyesinden sadece saatler sonra Albayrak hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri tarafından Akçakoca’daki evinden gözaltın alınan Albayrak, sağlık kontrollerinin ardından Düzce Adliyesi’ne getirildi. Düzce Asliye Ceza Mahkemesi’nde tekrar hakim karşısına çıkarılan Fikret Albayrak hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından Albayrak, tekrar cezaevine gönderildi.ı.

Albayrak, Düzce T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Akçakoca’da Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan seçimde AKP’li Meclis Üyesi Alev Ünal, belediye başkanvekili olmuştu.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.