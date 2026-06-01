CHP’li başkan tutuklanmıştı: Akçakoca Belediyesi’nde AKP'li Ünal başkanvekili seçildi
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Akçakoca Belediyesi Meclisi'nde yapılan seçimde 9 oy alan AKP'li Meclis Üyesi Alev Ünal başkanvekili oldu.
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 01.06.2026 , 20:29 Güncelleme Tarihi: 01.06.2026 , 20:35
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın “icbar suretiyle irtikap” suçundan tutuklanması ve görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediye başkanvekilliği seçimi yapıldı.
Akçakoca Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve 15 belediye meclis üyesinin katıldığı seçimde ilk turda AKP’nin adayı Alev Ünal 9 oy aldı. CHP’nin desteklediği Naim Top’a 5 oy çıkarken, 1 üye boş oy kullandı.
Meclis üye çoğunluğunun sağlanamaması üzerine ikinci tura geçildi. İkinci turda Ünal 9, Top ise 6 oy aldı. Salt çoğunluğun yeterli olduğu üçüncü turda da 9 oy alan Alev Ünal, Akçakoca Belediye Başkanvekili seçildi.
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