Akçakale'de eylemler sürüyor: İki kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Urfa'nın Akçakale ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (DEDAŞ) elektrik kesintilerine karşı Pekmezler Mahallesi'nde Akçakele-Ceylanpınar yolunu trafiğe kapatan çiftçilere jandarma TOMA ve gaz bombaları ile saldırdı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, jandarmanın müdahalesi ile 2 kişi yaralanırken, 7 kişi ise gözaltına alındı.

Saldırıya rağmen çiftçilerin eylemleri sürüyor.

Urfa ve ilçelerinde Dicle Elektrik ve Dağıtım Anonim Şirketi’nin kestiği yüksek faturalara, elektrik kesintilerine ve altyapı sorunlarına karşı bir süredir protesto eylemleri yapılıyor.