Akbelen'e gönderilen seyyar tuvaletlere izin verilmedi: Jandarmadan tuvalet başında nöbet

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'de bulunan Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding ve IC Holding ortaklığındaki YK Enerji’nin maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı direniş devam ederken, ağaç kesimine direnler için gönderilen seyyar tuvaletlere izin verilmedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Akbelen'deki direniş alanına gönderilen seyyar tuvaletlerin alana girişine jandarma tarafından izin verilmedi. Seyyar tuvaletleri alana taşıyan yurttaşların önüne barikat kuran jandarma, yurttaşları cop ile darp etti.

Yönetmen Hakan Tosun'un sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, bir kişinin yerde sürüklenerek gözaltına alındığı görülürken, meydana gelen olayda 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Seyyar tuvaletlerin alana girşine izin vermeyen jandarmanın, seyyar tuvaletler önünde nöbet tuttuğu görüldü.