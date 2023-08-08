Akbelenliler'den Meclis'te açıklama: 'Toprağını koruyanlar marjinal ilan edildi'

TBMM Genel Kurulu bugün, CHP’nin talebi üzerine Akbelen’deki ağaçların kesilmesi gündemiyle olağanüstü olarak toplandı. Ön görüşmenin ardından, Genel Görüşme Önergesi’nin TBMM Genel Kurulu gündemine alınıp alınmaması oylandı. AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

'Köyümüzü korumaya çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok'

Akbelen'den Ankara'ya gelen çevreciler ve köylüler Meclis Genel Kurulu'nu takip etti. Önergenin reddedilmesinin ardından köylüler Meclis'te basın açıklaması yaptı.

Evi, ağaç kesiminin yapıldığı sahaya yakın olan köylülerden Nejla Işık, basın açıklaması yaparak şunları söyledi:

"Toprağını koruyanlar marjinal ilan edildi, edilmeye de devam edecek gibi görünüyor. Kendi söyledikleri yalanlara kendileri inansınlar. Bugün şu yönden mutluyuz; oturdukları şu rahat koltuklardan çıkıp buraya gelip en azından bir oylama yapmak zorunda kaldılar. Bundan dolayı mutluyuz. Biz nasıl 16 gündür orada gecemiz, gündüzümüz yoksa, uyuyamıyorsak, jandarmanın her türlü baskısına maruz kalıyorsak... 'Biz kışkırtıyormuşuz' güya, 'Biz girmeye çalışıyormuşuz' ama şu bir gerçek bizim toprağımızı, ağacımızı, suyumuzu, köyümüzü korumaya çalışmaktan başka hiçbir derdimiz yok. Elleri nasırlı, kınalı annelerimiz geldi. Huzur mu tepti bunları da bu Ankara yollarına düştü, toprak derdine düştü? Bu toprakta doğduk, bu toprakta öleceğiz dedik.

Buyurun öldürsünler, başka yolu yok. AKP ve MHP'ye sesleniyorum buradan o oylara basmakla olmuyor, Akbelen'e gelsinler. Yeniköy- Kemerköy'ün yok ettiği sahalara gelsinler, cehennem çukuruna bir baksınlar önce. 'Yok şu kadar yeşillendirme yaptık, yok şu kadar zeytinyağı ürettik' Köylüyü aç biilaç bıraktınız siz. Köylünün elindeki zeytinleri kestirerek köylüyü çiçek yağı yemeye mecbur bıraktınız. Buraya, her vekile getirdiğiniz şişeyi beşer litrelik şişelerle köylüye dağıtın önce. Buradakilerin ihtiyacı yok çünkü ama köylülerin ihtiyacı var. Akbelen'i kömüre feda etmeyeceğiz. Akbelen'i, İkizköyü ve Çamköyü, Karacahisar’ı ve nice köyleri bu açgözlü şirketlere teslim etmeyeceğiz."

'Biz vatandaş değil miyiz?'

Akbelen’in sözcülerinden Hasan Yorulmaz ise, "Rica ediyorum AKP, MHP milletvekilleri vicdanı olan herkes gelsin ‘Derdiniz nedir?’ diye bir sorsun. Biz vatandaş değil miyiz? Yurttaş değil miyiz? Vergi vermiyor muyuz? Askere gitmedik mi? Çanakkale’de dedelerim şehit olmadı mı? Biz kimiz? Toprağında çalışan emek veren şu eller bu köylünün, bu çiftçinin eli, öğretmenin eli. Uzaktan bilmeden konuşmasınlar. Özgür olsunlar, vicdanlarının sesini dinleyip derdimize bir baksınlar, bir görsünler. Bir görsünler ama lütfen bir gelsin görsünler, 4 yıldır göremedik" diye konuştu. (ANKA)