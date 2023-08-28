Akbelen'de 'çocuk işçi öldü' iddiası

Ağaç katliamı yapılan Akbelen Ormanı’nda çalışmalar sırasında bir çocuk işçinin öldüğü iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Akbelen’de bir çocuk işçinin öldüğüne ilişkin duyumu araştırdıklarını söyledi.

Durmuş, “Tel örgülerin çekiminde de çocuklar çalıştırıldı. Sahada çalışanlarda uyarı yeleği ve baret yoktu. İşçilerin tamamı da kayıt dışıydı" dedi.

Akbelen'deki ağaç kesiminin FSC Sertifikası kriterlerine de aykırı olduğunu belirten Durmuş, “Akbelen’de büyük bir çukur açılarak maden işletilmeye başlanacak, geri dönüşü mümkün olmayacak. Bazı yeraltı su kaynakları şimdiden kesildi. Akbelen bir vahşet ancak hâlâ sertifikalı gözüküyor” diye konuştu.

Ormanların tahrip edilmemesi için belirli şartlar yerine getirilerek alınan FSC Sertifikası; üretim yapılan alanda, ekonomik, sosyal ve çevre yönünden kriterlere uyulduğunu gösteriyor.

Durmuş, FSC Sertifikası’nın ve iznin iptali için hukuki süreci başlatacaklarını belirtti.