Akbelen'de ağaç kıyımına karşı oturma eylemi düzenleyen 25 kişi ifadeye çağrıldı

Akbelen Ormanı’nda kömür madenine karşı köylülere destek olmak amacıyla Balıkesir'in Edremit ilçesinde oturma eylemi düzenleyen 25 kişi Edremit Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeye çağrıldı.

Geçtiğimiz hafta pazar günü gerçekletirilen eylemin ardından telefonla aranan yurttaşlara toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili kanuna muhalefet ettikleri belirtildi.

Olaya yayımladığı açıklama ile tepki gösteren Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Anayasal haklarına müdahale edildiğinin altını çizerek soruşturmayı kınadı.

Katılımcıların barışçıl bir eylem gerçekleştirdiklerini belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Trafiği engellemeyen, kimseye bir rahatsızlık vermeyen, makul süreyi aşmayan eylem gösteri ve yürüyüşler yasasına aykırılık teşkil etmez. Alana gelen kolluk kuvvetleri, bu konuda hiç bir uyarıda bulunmamış, dağılma uyarısı yapmamış, müdahale etmemiştir. Ancak hemen eylemin ardından soruşturma başlatılmıştır.

Bizler, Anayasa’dan aldığımız hakkımız ile, önceden izin almaksızın, basın açıklaması, toplantı, oturma eylemi gibi barışçıl eylemleri gerçekleştirebiliriz.''

Haklarını kullanmaya devam edeceklerini kaydeden derneğin açıklamasında, ''Akbelen direnişine destek veren arkadaşlarımıza yönelik bu haksız ve hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyoruz'' denildi.