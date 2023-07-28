Akbelen'de ağaç kıyımına devam eden YK Enerji'den savunma: 'Kesime tabi, endüstriyel bir orman'

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy'de bulunan Akbelen ormanında Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji, bölgedeki ağaç kıyımına ilişkin açıklama yaptı.

Bölgede çalışmaları devam eden Yeniköy Kemerköy Santralleri’nin "Türkiye için stratejik bir öneme sahip olduğunun" belirtildiği yazılı açıklamada, “İlk ünitesi 1987 yılında faaliyete geçen santraller bugün bölgenin en büyük işvereni konumundadır. Büyük çoğunluğu bölge halkından olan 3 bin 100 kişi istihdam edilmekte ve aileleriyle birlikte yaklaşık 15 bin kişinin geçimini sağlamaktadır” denildi.

'Yargısal bir engel kalmamıştır'

Akbelen Ormanları'nın ''özel nitelikli bir alan olmadığı ve ''odun dışı ürün'' olduğunun öne sürüldüğü açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Akbelen ormanı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yüzde 93’ü endüstriyel odun üretimi fonksiyonlu, yüzde 7’si ise 'odun dışı ürün' olarak planlamış ve ülkemizin birçok bölgesinde de var olan 'kesime tabi ekonomik fonksiyonlu plantasyon (ağaçlandırma) alanı' olarak tanımlanmıştır. Akbelen orman bölgesiyle ilgili yapılmış olan teknik inceleme raporlarında yer alan 1964 tarihli hava haritalarında görüleceği gibi söz konusu bölge büyük çoğunluğu sonradan yetiştirme bir orman olup, ekosistemi birbirine bağlayan özelliği bulunmamaktadır.

Akbelen ormanı, bağlı bulunduğu Kayadere ve Karacahisar orman işletme şefliklerinin orman alanlarının yüzde 0,29’u kadardır. Milli park, tabiat parkı, sit alanı, muhafaza ormanı, gen koruma ormanı vb. ekolojik veya sosyokültürel fonksiyonlu orman gibi özel nitelikli alanlardan değildir ve özel nitelikli alanlara komşuluğu bulunmamaktadır. Akbelen ormanıyla ilgili açılan çeşitli davalarda 3 farklı bilirkişi heyetinin incelemeleri sonucu söz konusu süreçlerde yargısal bir engel kalmamıştır.”

'3 milyon fidan dikimi gerçekleştirdik'

Şirket, şunları öne sürdü:

“Şirketimiz ile Orman Genel Müdürlüğü arasında 2020 yılında imzalanan ‘Gönüllü Ağaçlandırma İş birliği’ protokolüyle ülkemiz genelinde 3 milyon fidan dikimi gerçekleştirilmiş ve söz konusu miktar 2000 futbol sahası büyüklüğünde bir alana denk gelmektedir. Hedefimiz bu sayıyı 2025 yılı sonuna kadar 5 milyona çıkarmaktır”