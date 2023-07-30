Akbelen'de ağaç kesiminin tamamlandığını duyuran valilik yurttaşları hedef aldı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda Limak ve IC İçtaş'ın ortağı olduğu YK Enerji için bir haftada binlerce ağaç kesildi, direnen yurttaşlara jandarma müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı, yaralandı.

Muğla Valiliği ormandaki ağaç kesiminin sona erdiğini duyurduğu açıklamasında Akbelen Ormanı'nı korumak için günlerdir direnen bölge halkını ve yurttaşları hedef aldı.

Valiliğin açıklamasında "Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Muğla Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"İlimiz Milas ilçesinde bulunan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir.

Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir. Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."