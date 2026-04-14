Akbelen paylaşımı gerekçe gösterilmişti: Başaran Aksu hakkında tahliye kararı

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı'nda holdinglerin çıkarları uğruna köylülerin arazilerine ve yaşam alanlarına zorla el konulmasına itiraz eden Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu 9 Nisan'da tutuklanmıştı.

Gerekçe olarak, Aksu'nun, Akbelen Ormanı için direnirken tutuklanan Esra Işık hakkındaki dayanışma mesajları gösterilmişti.

Aksu, bu mesajlarında "Nihat Özdemir’in talimatıyla Esra Işık’ı tutuklamak bağımsız yargımızın varacağı en üst leveli temsil ediyor" demişti.

Bu sözler nedeniyle Başaran Aksu hakkında “yanıltıcı bilgiyi yayma” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Aksu’nun Hopa’da bulunan aile evi 6 Nisan'da polisler tarafından basıldı.

Savcılığa ifade veren veren Başaran Aksu'ya "Yargı makamlarının Nihat Özdemir'den talimat aldığına dair elinizde bir delil var mıdır" diye soruldu. Mahkeme ise hakkında tutuklama kararı verdi.

Bugün Başaran Aksu hakkında tahliye kararı çıktı.

Savcılığın itiraz etmemesi halinde Aksu'nun önümüzdeki saatlerde tahliye edilmesi öngörülüyor.