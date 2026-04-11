Başaran Aksu’nun tutukluluğuna tepki gösteren Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı tutuklandı

Bağımsız Maden-İş örgütlenme uzmanı Doğukan Akan tutuklandı.

Doğukan Akan, Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu’nun tutuklanmasının ardından sendika adına yapılan açıklamada Aksu’yu sahiplenen ifadeleri bahane edilerek Manisa Soma Savcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştı.

Akan’ın gözaltına alınmasına dair Umut-Sen tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Bir milim eğilmeyeceğiz; bu memleketin her karışında holding talanını teşhir etmeye, işçi sınıfının mücadelesini büyütmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Madenciler Ankara'ya yürüyecek, Aksu açlık grevine başlayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da Akhisar’daki Süleymanlı Cezaevi’nde tutuklu olan Aksu’yu ziyaret etti ve Aksu’nun cezaevinden gönderdiği mesajı paylaştı. Madencilerin Pazar akşamı eyleme başlayacağını ve Pazartesi günü Ankara’ya yürüyüş gerçekleştireceğini bildiren Bakırlıoğlu, Aksu’nun da bu eylemlere destek amacıyla açlık grevine başlayacağını açıkladı.

Bakırlıoğlu, "Başaran Aksu, Pazar akşamı Doruk madencileriyle dayanışmak ve güçlünün adaletine itiraz etmek için açlık grevine başlayacak" ifadelerini kullandı.